Giuseppe Rallo muore in moto a 24 anni: il centauro ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul gard rail

di Redazione web

Tragedia nel milanese. Il motociclista Giuseppe Rallo, 26 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, dopo che la ha perso, per cause ancora da accertare, il controllo della moto che si è schiantata contro il guard rail questa mattina allo svincolo della tangenziale Nord.

Cosa è successo

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione dallo svincolo si stava immettendo sulla strada provinciale Milano-Lentate. Sul posto sono intervenuti i sanitari, anche con l'elisoccorso, ma hanno solo potuto constatare il decesso. La polizia locale è al lavoro per capire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 16:56

