Festival di Cannes, 10 cose da sapere in vista della premiazione: l'attesa che mette in subbuglio la Croisette

Avete presente quando si va in campeggio e si prepara una lunga lista di sopravvivenza tra i boschi? Ecco, con il Festival di Cannes funziona più o meno così, ma senza orsi (quelli li lasciano generosamente come logo della Berlinale).

1.Portatevi una scala, non si sa mai

Un lucchetto di medie dimensioni, una catena solida e una scala a prova di manganello: di fronte al red carpet ufficiali ci sono i fotografi imboscati (perché sono letteralmente tra un albero e l’altro). O sono fan o sono come i passeggeri della terza classe del Titanic. Complimenti alla costanza! (E portate la protezione 50).

2. Attenti a chi vi mette le mani in testa

Visto il reddito procapite di Cannes nessuno proverebbe mai a mettervi le mani in tasca: ci sono tiratori scelti un po’ dovunque con il fucile. Ma Meryl Streep ha ricreato la celebre scena con Robert Redford e lo shampoo con il giornalista che moderava la sua masterclass. Erotismo o tormentone?

3. Gli affitti sono già arrivati su Marte

Finora gli affitti erano alle stelle quindi si poteva dormire in dieci in una stanza alternando testa e piedi su un materasso scricchiolante. Quest’anno è evidente che si sia alzata l’asticella quindi ci si accovaccia direttamente a terra.

4. Per la premiazione chi non ha il biglietto si salda addosso lo smoking

Dalla mattina presto fanciulli in smoking e uomini attempati con sigaro appresso espongono un cartello in cui no, non chiedono l’elemosina ma un biglietto per entrare a vedere dal vivono la cerimonia. Che ci sia il sole o la pioggia sono lì, sperando che qualcuno preferisca le ostriche alla Palma d’oro (altrui).

5. Con Greta Gerwig presidente di giuria tutti scalzi sul tappeto rosso

Questa regista fa miracoli – e non solo al box office – ma anche fuori. Avendo sdoganato la Barbie con i piedi piatti dà implicitamente il consenso a salire per i gradini del tapis rouge senza scarpe. Lo ha fatto Kristen Stewart e per poco non si gridava all’eresia. Qualcuno si deve ancora riprendere.

6. Portatevi uno zaino con 12 kg di riviste, semmai passasse l’attore giusto

Le più importanti riviste americane regalano quotidianamente il loro racconto della giornata a Cannes.

7. Mangerete da McDonald’s ma occhio ai selfie con il finger food

Ci sono alcune strade tutte popolate da pizzerie dove l’ananas la metti nel calzone solo dopo essere passate sul loro cadavere. Neppure a dirlo, esci satollo e contento. E poi ci sono quelle francesi, con camerieri che sembrano usciti da “Downton Abbey”: paghi il conto, fingi raffinatezza e poi ti fiondi al kebabaro, che è un’altra opzione per non morire di fame.







8. Non fate polemiche con i francesi, se la legano al dito

Qua stiamo ancora alla diatriba sul bidet, sul numero dei mondiali vinti e sulle edizioni in cui ciascuno dei partecipanti è stato al Festival (ad ogni singola conferenza stampa il moderatore di turno elenca diligentemente le assenze). E, se invece di avere un pass professionale, avete quelli da amanti del cinema ricordate che un giorno prima di fare il salto se mancherete un’edizione vi declasseranno la gerarchia per prendere i tanto bramati biglietti.

9. Le perquisizioni per entrare al Palazzo del cinema sono più scrupolose di Prison Break

Ogni minuscolo granello presente in borse, zaini e quant’altro viene analizzato scrupolosamente. Le bottiglie di plastica d’acqua nemmeno a parlarne. E nessuno nomini le forbicine per le unghie.

10. Forse molti dei vincitori hanno nomi in pronunciabili e sconosciuti, ma accanto al maxischermo urla da stadio

Il pubblico e anche parte della stampa spesso non ha idea di chi sia il regista sconosciuto ai tanti, ma l’euforia della vittoria contagia tutti al punto da fare un tifo degno dello scudetto.

