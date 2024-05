Gigi D'Agostino, la malattia a Verissimo: «Mesi durissimi: brutto quando il dolore è atroce e non puoi fare nulla. Ora convivo con la paura»

Gigi D'Agostino a Verissimo con Silvia Toffanin racconta l'incubo della malattia. E non solo. Gigi D'Agostino è uno dei simboli della musica dance nel mondo e con le sue hit ha fatto ballare milioni di persone. Era il 2021 quando il dj annunciò di essere malato - molto probabilmente di tumore - e su Instagram scrisse: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo».

Gigi D'Agostino come sta? A Verissimo la lotta contro la malattia rivelata a Silvia Toffanin: «La paura non va mai via»



Nell'ultimo Sanremo è tornato a suonare perché stava meglio e, ora, a Verissimo ha raccontato quali siano le sue condizioni di salute: «Va meglio ma è stata molto dura. C'è un prima e un dopo la malattia. Questa per me è una seconda vita, di sicuro dopo tutta la sofferenza, si gioisce diversamente rispetto a prima. Le sensazioni sono percepite in modo davvero diverso».