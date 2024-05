Alberto Dandolo, il giornalista aggredito in casa: «Ti devi fare i c***i tuoi, smettila di rompere i co***ni». Ferito alla mano

di Redazione web

Il giornalista di Dagospia e del settimanale Oggi, Alberto Dandolo, è stato aggredito nella sua casa di Milano. Il cronista sarebbe stato assalito da due persone dall'accento del centro Italia, che lo avrebbero minacciato, intimandogli: «Ti devi fare i cazzi tuoi, la devi smettere di rompere i coglioni». A quanto apprende l'Adnkronos, ci sarebbe stata anche una terza persona presente, per fare da palo.

Dandolo aggredito, ferito alla mano

Dandolo, che ha riportato una ferita alla mano, ha denunciato l'episodio ai carabinieri del capoluogo lombardo. «Siamo abituati a pressioni, minacce, querele, diffide. Ora siamo alla violenza fisica - scrive Dagospia - Ma continueremo a fare il nostro lavoro e a denunciare, finché ci sarà possibile, chi ce lo impedisce. A questo appello/denuncia aderisce Carlo Verdelli, direttore di 'Oggi'».

Su X diversi i post di solidarietà per Dandolo, a partire dal collega Giuseppe Candela: «Siamo abituati a pressioni, minacce, querele, diffide. Ora siamo alla violenza fisica ma continueremo a fare il nostro lavoro e a denunciare, finché ci sarà possibile, chi ce lo impedisce. Forza Alberto», scrive Candela. Il direttore di Oggi Carlo Verdelli rincara la dose: «Chi ha picchiato a sangue Alberto Dandolo, giornalista mite e informato di Oggi e Dagospia? Per conto di quale mandante? E a chi "non dovrebbe più rompere i coglioni"? Anche la linea della violenza fisica è superata, è gravissimo, spero sia chiaro a chiunque».

