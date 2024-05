Clizia Incorvaia rivela: «Paolo Ciavarro? Credevo fosse giusto per mia sorella Micol»

di Dajana Mrruku

Clizia Incorvaia sta per compiere il grande passo verso il matrimonio con Paolo Ciavarro ed è stata ospite da Caterina Balivo per raccontare le emozioni prima del "Sì". Sono state molte le sorprese durante l'intervista, tra cui anche la chiamata della suocera, Eleonora Giorgi che sta affrontando un periodo molto difficile a causa della malattia.

Clizia Incorvaia si è lasciata andare a molta commozione e a una particolare rivelazione sul retroscena che l'ha portata a partecipare al Grande Fratello, il reality dove ha conosciuto il suo Paolo Ciavarro.

La dichiarazione di Clizia

Clizia ha raccontato il motivo che la spinse a partecipare al Grande Fratello Vip: «L’ho fatto perché segnasse una mia nuova vita, proprio dopo l’estate in cui c’era stato il clamore mediatico e i giornalisti avevano detto qualsiasi cosa su di me (il flirt con Riccardo Scamarcio, ndr.). Io non ho paura del giudizio e quindi volevo mostrarmi per quello che sono, mai avrei pensato di incontrare Paolo: quando avevo visto altre coppie pensavo fosse tutto un po’ finto, cose fatte dagli autori, invece».

Invece lei si è innamorata, anche se all'inizio aveva pensato ad un'altra compagna perfetta per Ciavarro: sua sorella Micol. «Pensavo che fosse giusto per mia sorella Micol, invece me ne sono innamorato io.

