Il marito di Siu: «Ha tentato il suicidio, temeva ricovero in psichiatria. Era nervosa per alcuni messaggi su Instagram»

Jonathan Maldonato, il 37enne in carcere con l'accusa di tentato omicidio della moglie Soukraina El Basri, l'influencer Siu, nell'interrogatorio in questura a Biella ha sostenuto che la donna avrebbe tentato il suicidio in casa la mattina del 16 maggio. «Aveva paura di essere ricoverata in psichiatria», così avrebbe tentato di uccidersi, ha detto l'uomo. E lui l'avrebbe disarmata da un oggetto che però non ha saputo identificare.