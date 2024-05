Ilary Blasi, cena con il maestro di sushi a Tokyo. Ma all'improvviso succede qualcosa di inaspettato

di Redazione web

Ilary Blasi è in vacanza a Tokyo, Giappone, insieme ad alcuni amici. Non è dato sapere se con lei ci sia anche il compagno Bastian Muller: al momento, l'imprenditore tedesco non è mai comparso nelle storie Instagram della conduttrice. Ilary sta documentando il suo viaggio orientale con video e foto e gli scatti sono davvero bellissimi. Nelle sue ultime storie, l'ex moglie di Francesco Totti ha mostrato ai fan la divertente preparazione del sushi che, prima di fare una passeggiata serale per la città, ha gustato.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi, nelle proprie storie Instagram, ha pubblicato un video in cui si trova all'interno di un ristorante giapponese e riprende il cuoco che prepare il sushi. Il simpatico signore si lascia immortalare con un coltello affilatissimo in mano e, poi, con molta maestria, comincia ad assemblare il pesce e ad arrotolare l'alga fino a formare il classico "roll".

Il cuoco giapponese chiede a Ilary di versargli un po' di sakè (tipico liquore) e, poi, sorridendo, alza il bicchierino verso di lei e dice: «Cin cin!». Tutti i presenti ridono divertiti.

Nella storia successiva, ecco Ilary che si fa fotografare per le vie di Tokyo durante una passeggiata serale: indossa quello che sembra essere un vestito nero, un bomber dello stesso colore e un paio di stivali metallizzati e con tacco.

Ilary Blasi e i viaggi

Ilary Blasi, come dichiarato qualche mese fa nella sua intervista a Verissimo, ha riscoperto il suo amore per i viaggi da quando ha conosciuto il compagno Bastian Muller.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA