Angelo Onorato ucciso, era il marito dell'eurodeputata Francesca Donato: «Corpo trovato da moglie e figlia, aveva una fascetta al collo»

Un architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato ucciso a Palermo. La vittima è stata trovata morta nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa. Come apprende l'Adnkronos, Onorato sarebbe stato trovato in auto con una fascetta stretta attorno al collo. Sul posto Polizia e Carabinieri.

Francesca Donato: età, figli e partito politico. Chi è l'eurodeputata no vax

La conferma dell'omicidio

L'eurodeputata Francesca Donato, parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito, ha confermato con queste parole: «Hanno ucciso mio marito Angelo». Lo scrive l'Ansa. Donato è eurodeputata e vicesegretaria della Dc. La moglie eurodeputata non aveva notizie di lui dalle 11. Pare che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l'auto, fosse il luogo scelto per parlare.

Forse soffocato con una fascetta

Onorato, marito di Francesca Donato, europarlamentare della Democrazia Cristiana, trovato morto nella sua auto nella zona di via Ugo La Malfa, potrebbe essere stato soffocato.

La chiazza di sangue sul petto

Oltre alla fascetta di plastica sul collo l'imprenditore Angelo Onorato, ha una chiazza di sangue all'altezza del petto sul lato destro del torace che, dicono gli investigatori, potrebbe essere colato dalla bocca. Questo spiegherebbe perché le prime indiscrezioni parlavano di colpi di pistola sparati per uccidere l'uomo. A lanciare l'allarme è stata la moglie Francesca Donato, che era riuscita a trovare la posizione dell'auto con il gps. L'auto col corpo è stata trovata verso le 14.30. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Alcuni passanti hanno visto l'uomo in auto seduto nel lato guida e avrebbero chiamato il 112.

Il corpo trovato da moglie e figlia

Le prime a trovare il corpo di Angelo Onorato, 55 anni, l'imprenditore trovato senza vita nella sua Range Rover sono state la moglie l'eurodeputata della Dc Francesca Donato e la figlia Carolina. Sono state le prime ad individuare attraverso il Gps la vettura parcheggiata nella parallela di via Ugo La Malfa. Qualcuno ha visto le due donne e si è avvicinato per cercare di capire cosa fosse successo. «Ho visto lo sportello della Range Rover aperto e due persone che urlavano. Una era la moglie, l'eurodeputata, l'altra la figlia» dice un uomo che si trovava in via La Malfa quando è stato trovato il corpo dell'imprenditore.

