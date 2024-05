Incidente a Fondi: impatta contro un albero e si scontra con altra auto, morto un 33enne, ferite 5 persone Il drammatico episodio è avvenuto in via Appia, mentre l'uomo era in direzione di marcia Terracina-Fondi







di Redazione Web Tragedia a Fondi, in provincia di Latina, nella notte tra sabato e domenica 5 maggio. Un uomo di 33 anni residente a Terracina è morto dopo aver perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un albero a margine della strada. Nella carambola si sarebbe scontrato con un'altra macchina, condotta da un giovane di 20 anni residente a Fondi, a bordo della quale c'erano altre quattro persone di età compresa tra i 19 e 24 anni, come riporta la Rai. Morto sul colpo Il drammatico episodio è avvenuto sulla via Appia, mentre l'uomo era in direzione Terracina-Fondi. A seguito dell'impatto il 33enne è deceduto sul colpo, mentre i cinque giovani che occupavano l'altra vettura hanno riportato lievi ferite. Soccorsi sul posto da personale del 118 sono stati poi trasportati agli ospedali di Latina e Formia. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 13:53

