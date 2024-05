L'influencer che non vuole figli: «Nella vita voglio fare tante altre cose. Ma quando lo dico, le persone reagiscono male»

di Cecilia Legardi

Karina Irby, un'influencer che conta oltre 1 milione di follower su Instagram, è nota per i suoi post sull'accettazione di sè. Recentemente ha parlato del fatto di non volere una gravidanza e si è sentita aggredita: in tanti infatti hanno criticato la sua decisione. E le rimostranze dei suoi follower l'hanno portata a fare una lunga riflessione su una tematica a dir poco delicata.

Donne che non vogliono figli

Karina Irby ha attirato l'attenzione di migliaia di utenti perché espone il suo corpo sui social media senza ritocchi fatti su Photoshop: cellulite, smagliature e curve sono in ogni angolo del suo profilo. Attualmente la ragazza è una modella e stilista, CEO di un marchio di costumi da bagno. Due giorni fa ha dichiarato di non volere figli e di sentirsi giudicata per questo: «Sono qui per normalizzare il fatto di non volere dei bambini», ha scritto sotto il suo ultimo video postato su Instagram e che ha raccolto quasi 10 mila likes.

Nella clip parla di come sia sempre un po' strano rivelare di non desiderare una famiglia, perché le persone cambiano espressione e iniziano a chiedere il motivo. La gente si mostra turbata quando fa questa affermazione e Karina vorrebbe, invece, essere rispettata per la sua scelta. L'influencer racconta che stava parlando con una signora incontrata per caso che aveva notato la fede nuziale al dito e le ha chiesto se avrebbe aspettato ancora per una gravidanza.

Nel video Karina dice di aver visto il "sangue defluire" dal volto della donna quando le ha risposto che lei e il marito non hanno intenzione di allargare la famiglia. «Ci sono un milione di account di mamme e bambini sui social e noi, persone senza figli, supportiamo e godiamo dei contenuti - ha scritto successivamente - Ma non appena parliamo delle nostre decisioni di non avere figli, veniamo trascinati nel fango». La ragazza non capisce perché le persone debbano essere crudeli e insistere su una decisione che non le riguarda: c'è chi le dice che cambierà idea, che si annoierà, che non avrà nessuno accanto quando sarà anziana e se ne pentirà.

I piani per il futuro, senza bambini

Il video di Karina dalla sua auto, visibilmente disgustata dalla situazione, si conclude con una domanda in sovrimpressione: «Cosa pianifichi di fare nella tua vita?». Ecco cosa le ha chiesto la signora incontrata in quella mattinata. «Come se non si potesse avere una vita senza dei figli», dice la ragazza con sgomento, e poi riporta una lunga lista di obiettivi che vorrebbe raggiungere nei prossimi tempi (tra cui risparmiare denaro, viaggiare e passare sempre più tempo con il marito).

I follower sono rimasti scioccati da quello che Karina ha raccontato e la hanno sostenuta. «Ho 52 anni - ha scritto un utente - Non ho mai voluto figli. Sono ancora felice al 100% della mia decisione». Altri hanno concordato con lei sul fatto che ci sono aspetti della genitorialità a cui non sono interessati. «E se tu fossi una persona che non può avere figli? Perché nel 2024 ci facciamo ancora queste domande?!», conclude un suo fan.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA