Costantino Vitagliano a Verissimo: «La malattia mi debilita: ho perso 20 chili e non dormivo. La nuova cura pare funzionare»

Costantino Vitagliano è stato ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin dove ha raccontato della malattia e le sue condizioni di salute. Il tronista più famoso della storia di Uomini e Donne, infatti, qualche tempo fa, ha scoperto di essere affetto da una malattia molto rara che - come dichiarò a La Volta Buona - «nemmeno i medici sanno come curare perché sono un autoimmune».

Ora a Verissimo, Vitagliano spiega che una delle nuove cure che sta sperimentando sembrerebbe funzionare rispetto a quelle provate in passato. «Le persone oggi mi chiedono come sto e qualcuno si è anche avvicinato dicendomi "Ma non eri morto?". Quando la fama è passata, tanti mi hanno dimostrato di non essere veri amici e, invece, li amici di sempre sono rimasti al mio fianco».