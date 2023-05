Roberta di Padua sulla rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: «Tutto questo mi fa sorridere»

di Redazione Web

La rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, coppia nata a Uomini e Donne, ha generato una reazione da parte di Roberta di Padua, che ha spiegato ai suoi fan nelle sue ultime Instagram stories. La dama del trono over ha affermato che la rottura tra Nicole e Carlo era solo una questione di tempo. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Roberta Di Padua non si è trattenuta e senza filtri ha spiegato ai suoi follower il suo punto di vista riguardo la fine della relazione tra Nicole e Carlo. «Vi volevo fare un saluto veloce e vi volevoringraziare.

La dama del trono Over ha continuato: «Non è stato difficile, è stato proprio a primo sguardo ed era solo una questione di tempo. Non mi sono mai fatta difendere da qualcuno e non mi sono mai nascosta dietro un audio. La cosa che mi fa più sorridere è che tutto questo arriva dopo un'ospitata televisiva, una copertina e dopo delle dichiarazioni che sono uscite circa dieci giorni fa. Questo mi fa molto sorridere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 21:41

