Antonella Elia nelle mani dell'osteopata: il video del 'trattamento' alla cervicale. Lui è un volto noto: lo riconoscete?

di Redazione web

Antonella Elia si affida alle mani dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Si tratta dell'osteopata Andrea Foriglio, divenuto noto al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Il giovane professionista, corteggiatore di Nicole Santinelli, non è stato alla fine scelto dalla tronista (che gli ha preferito Carlo Alberto Mancini) ma lui riesce a far parlare ancora di sè. Scopriamo cosa è successo.

Antonella Elia, il dramma rivelato in tv: «Ho perso il mio bambino»

Uomini e Donne, Andrea Foriglio dopo la scelta di Nicole: «Con Roberta Di Padua? Mai dire mai»

Antonella Elia con Andrea Foriglio

Antonella Elia e Andrea Foriglio hanno girato il video delle manovre manuali che il giovane ha compiuto al corpo della showgirl. Nelle mani del ragazzo, Antonella Elia sembra proprio a suo agio: «Grazie mille Andrea…dopo il tuo trattamento mi è completamente passato il mal di schiena e giro benissimo la testa», commenta la showgirl.

Andrea Foriglio, l'osteopata dei vip?

Il giovane osteopata vanta diversi pazienti famosi. Lo si vede, infatti, sul suo profilo Instagram, intento a manovrare muscoli e vertebre di alcuni vip come il fidanzato di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la cantante Elettra Lamborghini.

Se Giacomo Urtis ha acquisito il titolo di chirurgo dei vip, l'ex corteggiatore Andrea Foriglio punta a diventare l'osteopata dei vip? Dai video e dalle testimonianze risulterebbe qualificato e preparato e i benefici del suo lavoro sono spesso sottolineati dai personaggi famosi che si affidano a lui.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA