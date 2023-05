Uomini e Donne, Nicole Santinelli in lacrime: «Faccio finta di niente, ma le sento». Cosa è accaduto

di Redazione Web

L'ultima puntata di Uomini e Donne non è stata del tutto semplice per la tronista Nicole Santinelli che improvvisamente è scoppiata in lacrime davanti alle telecamere. Le tensioni del trono Classico durante le ultime registrazioni, sono aumentate ancor di più con il corteggiatore Andrea Foriglio, che a sua volta si è arrabbiato con la tronista perché quest'ultima ha scelto di portare in esterna Carlo Mancini e non lui. La tronista però non ha retto il nervosismo ed è scoppiata in lacrime. A questo punto la conduttrice Maria De Filippi più volte ha chiesto a Nicole di confidarsi in studio.

Lo sfogo di Nicole Santinelli

Nicole Santinelli, durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, non ha voluto spiegare nel dettaglio quali sono i motivi della sua tristezza. La tronista è scoppiata a piangere esprimendo la delusione per il comportamento di entrambi i suoi corteggiatori. Poi, Nicole si sente attaccata da tutti gli altri presenti. Fa sapere che quando lei parla sente ridere le altre donne presenti in studio e senta anche degli insulti. «Io faccio finta di niente ma le sento», ha spiegato la tronista.



Una delle dame in questione è Carla Belotti che ride in continuazione. L'unico corteggiatore che si è alzato per darle un abbraccio è Carlo. Ciononostante, sembrerebbe che la tronista non abbia apprezzato il gesto. «Le cose te le deve dire Maria», ha sottolineato Nicole in lacrime. Insomma, un percorso travagliato quello di Nicole a Uomini e Donne. Riuscirà la tronista a reggere la tensione? E soprattutto, riuscirà a trovare il vero amore?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 12:03

