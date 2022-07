Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposeranno? L'amica racconta la verità

Ancora rumors sul presunto matrimonio Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane. Ormai è diventato un must: una volta all'anno i due parlano di nozze. Ma finora nulla di confermato. E' per questo che, anche ora che le voci si fanno insistenti, c'è chi rimane scettico sulle esternazioni dell’attore che ha assicurato che porterà all’altare la showgirl nel 2023. «Certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi» ha dichiarato di recente Pietro.

Ma il dubbio rimane. Dagospia ha riportato anche delle dichiarazioni di un'amica di Antonella che non fanno ben sperare. «Rimanda e rimanda - si legge - , ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore (?), dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà… Noi rimaniamo in attesa».

I precedenti

Non è la prima volta che la coppia lascia intendere di essere pronta a convolare a nozze. Nel novembre 2019, Chi Magazine dedicò un servizio ai due piccioncini, immortalandoli mentre Pietro infilava un anello al dito della compagna Elia (chissà chi avrà chiamato i fotografi, ma un’idea ce l’abbiamo…). Matrimonio in vista? Macché!

«Ci siamo promessi che se le cose vanno bene e non litighiamo come prima, fra un anno ci sposeremo» ha poi detto Delle Piane nel gennaio 2020. Morale della favola? Nell’estate dello stesso anno la coppia ha partecipato a Temptation Island. Nel reality show di Canale 5 sono stati protagonisti di una serie di litigi che non facevano ben sperare nel proseguo della storia e l'argomento matrimonio fu messo nuovamente in archivio. Ma solo temporaneamente. E infatti, nel giugno 2021, rieccolo ripescato, stavolta dalla Elia. La showgirl, tramite alcune Instagram Stories, disse che aveva intenzione di sposare il fidanzato. Pure in questo frangente tante buone intenzioni, ma pochi fatti. Ora si è giunti a luglio 2022 ed è arrivato un nuovo proclamo nuziale. Sarà vero?

