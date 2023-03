Uomini e Donne, Roberta Di Padua confessa: «Pronta a scendere in politica». Poi lancia una frecciatina a Riccardo

di Redazione web

Roberta Di Padua confessa di essere pronta a lanciarsi in politica. La dama, uno dei volti più noti di Uomini e Donne, ha ammesso di amare molto il suo lavoro e di desiderare l'avvio di una carriera politica. Roberta, di Cassino, lavora come assistente personale di un Consigliere Regionale del Lazio e parla della sua grande passione per il lavoro.

Il lavoro

A Uomini e Donne Magazine ammette di aver iniziato a lavorare quasi in modo casuale come segretaria, ma questo lavoro le ha poi permesso di conoscere e a collaborare «con personalità di grande spessore». Roberta ammette di seguire molto attentamente un progetto contro la violenza sulle donne, spiegando di essere stata lei stessa una vittima in passato: «Sono legata alla poltrona del politico per il quale lavoro. Quindi quest’estate ho partecipato a un progetto organizzato dalla Regione Lazio e, senza dirlo a nessuno, mi sono messa a studiare per passare un colloquio molto importante. È andata bene, ce l’ho fatta e oggi ho anche un secondo lavoro: mi occupo dei distretti sociosanitari. Per me è una bella soddisfazione, anche perché non mi ha aiutata nessuno: è per questo che oggi più che mai mi sento soddisfatta della mia vita lavorativa e mi dico che, in fondo, non si può avere tutto…».

L'amore

Sull'amore però la Di Padua confessa che è una nota dolente, probabilmente anche a causa della sua grande dedizione al lavoro: «Con la vita “da macchina” che ho, in cui devo incastrare tre lavori (e uno è la mamma), voglio che la mia vita sentimentale sia fatta d’istinto. Mi dispiace quando mi sento dire che dovrei andare oltre, che non è giusto che mi fermi all’aspetto fisico di un corteggiatore. Mi fanno passare per la donna superficiale che non sono». Poi lancia una stoccata a Riccardo, con cui sembrava stesse per nascere qualcosa: «Devo dire che un po’ mi spiace vederlo millantare serenità anche se sereno secondo me non lo è affatto, anzi. Credo che Riccardo sia in una fase in cui vuole a tutti i costi trovare una compagna. Lo dimostra il fatto che poco prima di riavvicinarsi a me voleva uscire con Cristina e le ha addirittura portato dei fiori, cosa che con me non ha mai fatto».

