Uomini e Donne, lite tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli: «Faccia da triglia lessa»

Scontro a Uomini e Donne. Nel corso della puntata, Roberta Di Padua (dama del trono over) e Nicole Santinelli (tronista del trono classico) si sono nuovamente imbattute in una discussione. La dama non nasconde di essere ancora arrabbiata per le dichiarazioni fatte da Nicole durante il loro ultimo litigio. «Tutto bene Roberta?», chiede Maria De Filippi. «Sono rimasta a ieri. Non ho dimenticato quello che mi è stato detto», risponde la Di Padua. «Quale cosa che ti è stata detta tra le tante?» chiede ancora la conduttrice. «Lei, nella sua maniera sottile, mi ha detto quella frase che non mi è scesa e di cui ne risponderà perchè l’ha fatto pubblicamente» risponde Roberta.

La discussione

«Hai intenzione di querelarla?» continua De Filippi. «Vedremo quello che succede. Mi ha detto che da me vengono per una sera e da lei per la storia» spiega Roberta. «Devi prenderti la responsabilità di quello che dici. Le donne vanno difese fino alla fine. Non si dà mai ad una donna della poco di buono. Non ho stima nei tuoi confronti, sei vuota e non arrivi» sbotta Di Padua. A queste parole, Nicole Santinelli prova a spiegare il senso delle sue parole. «Dal momento in cui tu stessa hai detto che vuoi leggerezza, di conseguenza, se io dico che cerco una storia d’amore mentre tu cerchi leggerezza, determinati uomini si avvicineranno a me e altri uomini che cercheranno più leggerezza si avvicineranno a te. Non ho detto quello che ti fa piacere pensare. Sono apposto con la mia coscienza e sono abbastanza intelligente da non offendere le persone» spiega Nicole. Ma Roberta non ci sta e dice: «Stai attenta quando ti rivolgi alle donne. Io posso essere forte nelle parole e nei gesti, ma non darei mai della poco di buono ad una donna. Non mi devi parlare sotto. Basta con questa faccia da triglia lessa».

