Festa del GF Vip, spunta un audio contro Antonella: «Mi guardava, ho avuto paura...». Ecco cosa è successo

La festa del Grande Fratello Vip alla Lanterna di Roma si è chiusa con un piccolo mistero. A far discutere sui social è un audio, spuntato sul profilo di un ragazzo presente e che fa parte della produzione di Mediaset. Una donna parla in sottofondo: «Ho avuto paura perché c'era Antonella che mi guardava e mi diceva "Ciao, ciao"... Ma ti levi», le sue parole. Non è chiaro chi sia la donna in questione, ma per i social è invece evidente che la "Antonella" citata sia la Fiordelisi, ancora una volta sotto "attacco".

L'audio su Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi continua a essere l'argomento principale quando si parla dell'ultima edizione del GfVip. E lei, tirata in ballo sui social nelle ultime ore, ha risposto a tono. «Curatevi l'ossessione», ha scritto l'ex schermidrice in un post su Twitter. Tra i video della serata, anche quello molto dolce di un ballo tra lei e Edoardo Donnamaria. La coppia appare sempre più affiatata e innamorata. Alla festa sono rimasti con il gruppo dei "Persiani", restando a distanza dagli "Spartani".

alla festa per il #gfvip si sente in sottofondo un addetta ai lavori che dice: “io ho avuto paura siccome c’era antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao e io ahhhhhh *sbuffando scocciata* ancora ….”

NON LA PUÒ VEDERE NESSUNO AIUTOOOO#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/a4SqKe4aUr — commendador (@c0mmendad0r) April 13, 2023

