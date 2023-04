Antonella Fiordelisi, una fan si tatua il suo nome (stavolta per davvero) e la reazione è epica: «Tu sei pazza»

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi è al settimo cielo. Da quando la sua esperienza al Grande Fratello Vip è terminata, l'ex concorrente vive la sua spensieratezza insieme al compagno Edoardo Donnamaria, l'ex volto di Forum, conosciuto dentro la Casa.

Antonella, attivissima sui social, si gode i suoi numerosissimi fan che ogni giorno la sorprendono con gesti inaspettati. Proprio nelle ultime ore, l'ex schermitrice ha condiviso un video che ha lasciato tutti senza parole.

Antonella Fiordelisi, la story col cagnolino e la frecciatina agli ex vipponi: «Almeno tu ce l'hai...». Cos'ha detto

Oriana Marzoli, la scenata di gelosia a Daniele Dal Moro: «Perché Nicole si sedeva sulle tue gambe?»

Giulia Salemi, il gesto “contro” Antonella Fiordelisi fa infuriare il web: «È sempre stata di parte»

«Vi ricordate di Alba?», chiede Antonella ai follower tra le Instagram stories. Alba, infatti, è considerata dal web come il “capo” tra le fan dei Donnalisi (il nome utilizzato per intendere la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria), per tutte le sue esternazioni fatte durante il reality show.

La ragazza, stando al video condiviso tra le stories di Antonella, ha deciso di tatuarsi il nomignolo della sua idola sul braccio: “Nellina”, si legge. «Tu sei pazza», ha scritto Antonella Fiordelisi ringraziando la fan per il gesto incredibile.

Poi, l'ex concorrente del GfVip ha voluto estendere, anche da parte di Edoardo, i ringraziamenti a tutta la community: «Abbiamo aperto migliaia di lettere e regali, siamo davvero senza parole. Non ci aspettavamo tutto questo amore. Siete folli, passionali, istintive, vere, logorroiche, intelligenti, uniche e di cuore. Ognuno ha i fan che si merita. È tutto vero», conclude la Fiordelisi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA