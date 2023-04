Edoardo Donnamaria attacca la fan che si è tatuata la sua canzone sul braccio: «Matta come un cavallo»

di Redazione Web

Ne abbiamo sentito tanto parlare prima dentro e ora lontani dalla casa del GfVip. Oggi Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono più innamorati che mai. Tant'è che l'ex gieffino, Drojette, ha scritto una canzone d'amore per la sua Antonella che ha fatto il boom di ascolti.

E non poteva essere altrimenti: la coppia, infatti, è la più amata dai fan e così, di conseguenza, anche il brano "Il cielo stanotte" è tra i più scaricati negli ultimi giorni. Ma non solo... addirittura c'è chi ha scelto di tatuarsi una piccola parte della canzone sul proprio corpo. Ma... procediamo con ordine.

Il tatuaggio della canzone di Edoardo Donnamaria

Il tatuaggio è un segno indelebile sulla pelle e sono tanti i motivi per cui le persone scelgono di tatuarsi. C'è ci decide di fare un disegno o una scritta per una ragione puramente estetica oppure, c'è chi si affida ad un significato profondo.

Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria nelle sue Instagram stories si è espresso riguardo al fatto che qualcuno si sia tatuato una frase della sua canzone, ma... lui ha preferito essere diretto. «La fotografia non è un incitamento a tatuarsi frasi delle mie canzoni, anzi, pensateci sempre 150 volte prima di farlo». Poi, ha aggiunto: «La ragazza che l'ha fatto è matta come un cavallo», ha concluso Edoardo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 16:45

