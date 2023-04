Antonella Fiordelisi ritrova Nikita Pelizon dopo il GfVip: «Abbiamo vinto noi». La frecciatina social

di Redazione web

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon erano diventate davvero amiche all'interno della casa del GfVip. Le due ex concorrenti si sono fatte forza l'una con l'altra e spesso, nonostante venissero escluse dal gruppo, sono state isolate per i loro pensieri e le loro idee sul gioco.

Nikita è riuscita, però, a vincere e la sua amica Antonella ha festeggiato con lei per giorni il suo trionfo. In molti si chiedono se l'ex schermitrice non abbia, nelle ultime ore, lanciato una frecciatina al gruppo degli "spartani".

Antonella Fiordelisi non è riuscita ad arrivare in finale perché i suoi fan l'hanno votata per farla uscire: hanno seguito l'appello della mamma della concorrente che non era affatto felice di come stava la figlia all'interno della casa.

Dopo lo choc iniziale, Antonella ha accettato l'eliminazione e, una volta fuori dal reality, ha "scatenato" i suoi fan contro tutti i concorrenti tranne Nikita.

Quando la modella triestina ha vinto, Antonella ha esultato come se la vittoria fosse stata la sua... e continua a farlo. In una delle ultime storie Instagram, le due amiche sono insieme e Antonella dice: «Alla fine abbiamo vinto noi».

I fan pensano che la frase sia riferita a tutto il gruppo degli altri gieffini (ovvero Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà) che pensavano di poter vincere il programma.

Le divisioni all'interno del GfVip

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon sono diventate molto amiche proprio perché, dentro alla casa del GfVip, sono state spesso escluse dal gruppo che ha cercato di nominarle più volte (Nikita in sei mesi ha ricevuto 70 nomination). Le due gieffine, però, avevano un fandom molto nutrito fuori dal programma che le ha sempre sostenute.

