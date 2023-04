Davide Donadei dopo il GfVip: «Il lavoro al ristorante è il mio futuro. Chi vive sperando in un successo eterno, muore»

di Redazione Web

Davide Donadei, ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore si è lasciato andare ad una riflessione sul suo lavoro nelle sue Instagram stories. «Va bene partecipare a programmi televisivi ma il mio lavoro rappresenta il mio futuro e la mia sicurezza. Chi vive sperando in un "successo" eterno, muore», ha precisato l'ex concorrente.

L'ex tronista di Uomini e donne, subito dopo l'esperienza al GfVip, è tornato al lavoro dedicandosi completamente al suo ristorante. Non a caso però, nelle ultime ore, una fan ha chiesto all'ex gieffino Davide Donadei «perché fosse tornato subito a lavorare, nonostante la partecipazione al programma». Con estrema umiltà Davide ha risposto senza esitazione: «Non siamo attori di Hollywood. Ma persone comuni con qualche migliaia di follower sui social in più rispetto alla media. Viva il lavoro», ha precisato l'ex concorrente.

Un gesto che dimostra come sia importante l'essere disposti a lavorare con condizioni determinate. Il lavoro, come sottolinea anche Davide, è una felicità che costa sacrificio e toglie la stragrande maggioranza del tempo ma restituisce una soddisfazione per la vita.

