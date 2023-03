Davide Donadei insieme alla ex Chiara Rabbi allo stesso evento, cosa nasconde la coppia?

di Redazione web

Davide Donadei è stato sorpreso insieme alla sua ex fidanzata, Chiara Rabbi. La coppia che sembrava essere bel lontana dal tornare insieme, sarebbe stata allo stesso evento in un locale di Milano. A tradirli sono state le loro instagram stories che hanno mostrato chiaramente ai fan che si trovavano nello stesso posto.

Rapporti tesi

I due si sono letteralmente fatti la guerra mentre Davide era nella casa del Grande Fratello Vip, pare però che abbiano la stessa agenzia e le malelingue insinuano che la loro crisi sia stata architettata a dovere e che in realtà uno dei due menta. Chiara è arrivata all'evento con un amico, Matteo Ranieri, secondo quanto riportato da TodayMatteo Ranieri, lui invece si è presentato con il compagno di Gf vip Matteo Diamanti.

La verità

C'è chi spera in un riavvicinamento, ma i più sostengono solo che si trovino costretti a prendere parte agli stessi progetti lavorativi, ma che in realtà ci sia il gelo. Non sembrano però essere chiari i rapporti tra i due, ma in merito, per ora, nessuno dei diretti interessati si è espresso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 17:11

