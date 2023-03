Uomini e Donne, Gemma Galgani sfrattata da casa sua? Il retroscena di Tina Cipollari allarma i fan

di Redazione web

Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne, sarebbe stata sfrattata dalla sua casa. Dopo una battuta fatta da Tina Cipollari in studio, molti si stanno chiedendo quale sia la situazione della dama del trono over, che ha annunciato che trascorrerà una notte con il suo corteggiatore Silvio, la cui conoscenza però è molto chiacchierata.

Aurora Ramazzotti si sposa? Dopo il figlio in arrivo le nozze da sogno con Goffredo, il dettaglio che infiamma i fan

«Noemi Bocchi non avrà altre gravidanze», l'esperto parla dopo l'intervento di diastasi addominale

La proposta

Nelle varie puntate spesso di parla della frequentazione tra i due protagonisti del dating show e di quella che sarà la loro prima notte di passione. Silvio le ha chiesto di poterla raggiungere a Torino, ma Gemma si è trovata costretta a rifiutare spiegando che non può accogliere nessuno in casa a causa della presenza degli scatoloni. Tina ha subito fatto una battuta ipotizzando uno sfratto, ma la verità è un'altra.

Il trasloco

Gemma a lungo ha vissuto a Roma, per decidere ora di tornare nella sua città natale, Torino. Dopo la battuta di Tina la dama non ha replicato, lasciando un alone di mistero, ma la verità è che si trova ancora in pieno trasloco e, così attenta all'ospitalità come è, non riuscirebbe a sopportare tale disordine con un ospite in casa sua. Nessuno sfratto dunque, ma un trasloco, che a quanto pare però starebbe andando per le lunghe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA