Aurora Ramazzotti, Edoardo Donnamaria fa una battuta sul pancione: «Sicura non siano due figli?». Pioggia di insulti sui social

di Redazione web

Edoardo Donnamaria e l'ennesimo scivolone, questa volta però nei confronti di Aurora Ramazzotti. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato un post di Tommaso Zorzi, grande amico della Ramazzorri, ma quello che ha detto non è piaciuto ai followers.

«Noemi Bocchi non avrà altre gravidanze», l'esperto parla dopo l'intervento di diastasi addominale

Isola dei Famosi, il nuovo concorrente in arrivo fa infuriare i naufraghi: «Puzza troppo»

La foto e il commento

Tommaso ha postato una foto con Aurora che sfoggia il pancione in tutto il suo splendore e con la scritta: «Zio can’t wait to meet you», ovvero “Zio non vede l’ora di conoscerti”. Aurora è ormai agli sgoccioli della gravidanza e sotto la foto del suo pancione esplosivo Donnamaria ha scritto: «Ma non è che sono due?», alludendo proprio alle dimensioni della pancia. Un commento però considerato sgraziato che ha acceso le polemiche.

La polemica

Secondo molti, le parole di Edoardo sono state totalmente fuori luogo e prive di tatto: «Ma che commento di poco tatto è?», e ancora: «Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma». C'è stato chi però ha difeso l'ex gieffino facendo riferimento all'amicizia di lunga data che lo lega sia a Tommaso che ad Aurora che gli darebbe la "licenza" di fare anche delle battute del genere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA