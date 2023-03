Fiorello punge Tommaso Zorzi a Viva Rai 2, la battuta a Stanzani: «Il tuo ex piange dalla mattina alla sera». La replica è durissima

di Redazione web

Fiorello ha fatto una battuta a Tommaso Stanzani che non è però affatto piaciuta al suo ex, Tommaso Zorzi. Il conduttore di Viva Rai 2 si è complimentato dopo l'esibizione dei suoi ballerini, Cristian Prebibaj e Tommaso Stanzani appunto, lasciandosi andare però a un'espressione che non è molto piaciuta e alla quale l'ex del ballerino di Amici ha replicato.

La battuta a Viva Rai 2

Fiore, per enfatizzare sulla bravura di Stanzani ha detto: «Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera», facendo chiaro riferimento a Zorzi, con il quale l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi ha avuto una storia di oltre un anno. Nelle ultime ore Zorzi si era mostrato in lacrime sui social ma per la sua battaglia sul riconoscimento dei diritti civili alle coppie omosessuali, per questo la battuta di Fiorello non è molto piaciuta, né a lui, né ai fan di Zorzi.

La replica

Dal canto suo Tommaso ha replicato alle parole del conduttore: «A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie». Ma la sua disapprovazione è stata anticipata dai suoi fan, che su Twitter hanno attaccato Fiorello definendolo inopportuno.

