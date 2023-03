Mattia Stanga in lacrime sui social, il tiktoker crolla per la prima volta: «A volte è giusto buttare fuori tutto»

di Redazione web

Mattia Stanga, noto tiktoker e influencer comico, si lascia andare sui social e per la prima volta si mostra in lacrime. La giovanissima star del web, diventato famoso per i suoi video divertenti in cui crea situazioni comuni enfatizzandole, ha sempre condiviso la sua grande passione per gli animali, in modo particolare per i cani. Mattia mostra spesso la sua famiglia e il suoi amati cani, anche se recentemente una di loro è morta molto giovane.

Il crollo sui social

Mattia ha sempre espresso il suo dolore per questa perdita, ma nelle ore scorse ha avuto un vero e proprio crollo, scegliendo di mostrarsi sui social come mai aveva fatto. In lacrime è tornato sul lutto della sua Dorina, la cagnolina scomparsa a 8 mesi. Dopo il crollo prova a farsi coraggio: «Dai ora basta. Ragazzi i cani muoiono, le persone muoiono, è giusto ricordarli, è giusto piangere», poi non trattiene le lacrime: «È la prima volta che metto una storia in cui piango, ma visto che ci sono tante persone che perdono i propri cani, perdono le persone a cui tengono, è giusto ogni tanto piangere, buttare fuori quello che si ha dentro e continuare».

Le polemiche

Poi Mattia afferma: «È giusto prendere un altro cane, dagli lo stesso amore che si è dato al cane che non c'è più. Io parlo di cani, ma anche le persone. Poi basta. Se però potessero durare di più i cani...15 anni di media, Dorina aveva 8 mesi». Il titoker poi chiude l'argomento, ma se i suoi follower hanno apprezzato il suo mettersi a nudo c'è anche chi lo ha criticato per aver paragonato la perdita di un familiare a quella di un animale, credendo che sia la stessa cosa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 11:50

