Chiara Ferragni, Leone si mette le dita nel naso. La voce della verità: «Mi scappero come la mamma»

Fedez torna a postare momenti di quotidianità familiare. In una delle sue stories su Instagram, mentre è a casa con il figlio Leone e la moglie Chiara Ferragni, mostra però una scena che ha suscitato molta ilarità. Il cantante fa vedere il bambino che si mette le dita nel naso, ma mentre viene, giustamente, ripreso dai genitori, rivela un dettaglio che lascia tutti senza parole.

La marachella di Leone

Si sa che i bambini sono la bocca della verità e proprio mentre Leone, consapevole di fare qualcosa che non dovrebbe, si mette le dita nel naso afferma: «Mi scappero come mamma». Chiara replica che non è vero che lei si mette le dita nel naso, ma Leone, continunando nella sua opera, insiste dicendo che invece è vero tra le risate di Fedez che aggiunge: «Ti sta facendo una bella pubblicità».

La replica di Chiara

La scena diverte i fan che non hanno motivo di credere che magari, nell'intimità di casa sua anche la Ferragni possa mettersi le dita nel naso. Mentre Fedez insiste però alla fine Chiara in modo deciso conclude: «No amore non farlo, Fede digli di no».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 10:52

