Fedez: «Voglio comprare una nave per salvare i migranti». La provocazione a 'Muschio Selvaggio'

La strage di Cutro ha acceso nuovamente i riflettori sui migranti. E così dopo che altri personaggi illustri come Bansky, Ghali e Roger Waters hanno deciso di dare il loro contributo al soccorso nel Mediterraneo, anche Fedez ha annunciato di non voler perdere altro tempo.

Muschio Selvaggio

Durante l'ultima puntata del suo celebre podcast Muschio Selvaggio, il marito di Chiara Ferragni ha voluto intervistare Cecilia Strada, ex presidente di Emergency, sul tema tanto discusso in Italia e non solo delle migrazioni. Il rapper ha annunciato che salità a bordo della ResQ, la nave della Ong, per una missione volta a salvare chi mette a rischio la propria vita in mare pur di salvarsi. Ma non finisce qui. Sì perché Fedez vorrebbe una sua nave.

«La mia nave»

Così come Ghali, che ha donato un’imbarcazione di salvataggio alla Ong Mediterranea Saving Humans e poi ha partecipato alla prima operazione della Mar Jonio, dopo il lungo stop in cantiere, e Banksy che ha finanziato la Louise Michel, anche Fedez vorrebbe una sua nave. O almeno questo è quello che ha detto nella puntata del suo podcast di lunedì 20 marzo, al limite della provocazione: «Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare». Proprio come i suoi illustri predecessori, anche Fedez vuole contribuire alla causa.

La promessa

Durante la conversazione con la figlia di Gino Strada, i due iniziano a parlare di donatori «famosi», come per esempio Ghali, Richard Gere (con Open Arms) o Roger Waters, ricorda la filantropa, «che ci ha scritto che sarebbe voluto venire con noi, ma non poteva, e ci ha donato 50 mila dollari per una missione di soccorso». E Fedez non vuole certo essere da meno, facendo una promessa all'ex presidentessa di Emergency: «Io ti prometto che verrò, e adesso voglio vedere quanto costa una nave, solo per mettere la mia faccia e farla federe così la gente si spaventa. Scherzi a parte, dev’essere un’esperienza tosta».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 18:55

