Aurora Ramazzotti nervosa per il parto? Polemica sui social: la rispostaccia non passa inosservata

Aurora Ramazzotti sempre più prossima al parto inizia ad essere anche sempre meno tollerante verso le persone che l'attaccano o polemizzano con lei sui social. Ancora una volta si è trovata a dover rispondere per le rime a chi ha voluto dire la sua in modo poco carino sulla sua pagina Instagram.

Musica e parto

La Ramazzotti ha chiesto alla sua community consigli per una playlist da parto, ovviamente, come suo solito, ha posto la cosa in modo ironico chiedendo dei titoli adeguati al "tirare fuori un umano" e in effetti sono venuti fuori una serie di titoli divertenti da "La donna cannone" a "Like a Virgin". Tra le risposte però ne spunta una stonata di una persona che in modo aggressivo replica: «Ma chi pensa alla musica durante il parto?».

Le polemiche

Aurora così decide di rispondere: «Non lo so signora, era un'attività divertente da fare insieme e pensare a tutte le canzoni sbagliate da mettere durante il parto. Ma se lei ha il senso dell'umorismo di un'asse di legno non può partecipare». Non è la prima volta che la giovane conduttrice si trova a dover rispondere a dei messaggi polemici o poco carini nel corso della sua gravidanza. Ormai agli sgoccioli però Aurora si mostra comprensibilmente ormai stanca di tante precisazioni inutili ed eccessive a volte.

