Ludovica Valli e l'attacco ai follower: «Vi credete sempre così furbi?», poi le scuse

di Cristina Siciliano

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne e sorella di Beatrice, non smette di documentare su Instagram la vita da mamma di Anastasia e Otto. Molti dettagli della sua vita precedente sono cambiati, ma la Valli regala ai suoi follower un racconto trasparente su cosa significa diventare genitori oggi. L'influencer ha anche spiegato perché preferisce stare a casa con i suoi figli invece di uscire, ed è qui che è scattata la polemica.

Lo sfogo

«Passo davvero molto tempo sola insieme a loro durante la settimana, Ora che Otto è più grande e hanno le stesse esigenze, anche se da una parte è davvero difficile gestire tutto (ora che sono incinta di più) dall'altra parte però amo davvero molto stare insieme a loro.

Dopo il messaggio, Ludovica Valli ha risposto a coloro che hanno sottolineato il suo errore durante lo sfogo social. L'ex tronista aveva scritto in modo sbagliato la parola asociale con «associale», da qui lo sfogo: «Chiedo scusa per questo errore - ha sottolineato l'ex tronista nelle sue Instagram stories -. Ero cotta e per la fretta non ho riletto quello che ho scritto. Mi fa piacere che tanti di voi sono la perfezione in tutto e per tutto. Dovete sempre insegnare al prossimo ma forse lo fate per sentirvi più furbi? Rileggendo questa mattina me ne sono accorta io ma sicuramente non avrei puntualizzato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 17:05

