Bambini intossicati a scuola, nausea e vomito per oltre 130 alunni: due studenti al pronto soccorso Oltre a Modena, sono stati segnalati casi anche in altre città dell'Emilia-Romagna, come Faenza, Forlì e Rimini







di Redazione Web Una giornata di festa dedicata a un progetto alimentare che ha coinvolto diverse scuole si è trasformata in un incubo. Ben 132 bambini e sette insegnanti hanno accusato lievi sintomi gastrointestinali dopo aver mangiato pomodorini in quattro scuole di Modena e provincia coinvolti nel progetto "Frutta e verdura a scuola" promosso dal Ministero dell'Agricoltura. Secondo l'Azienda Usl di Modena, due bambini sono stati portati al pronto soccorso e dimessi dopo poche ore. Oltre a Modena, sono stati segnalati casi anche in altre città dell'Emilia-Romagna, come Faenza, Forlì e Rimini. Anche in questi casi, diversi piccoli alunni hanno accusato nausea e vomito dopo aver mangiato i pomodorini. Il progetto Il progetto prevedeva la consegna di vaschette da mezzo chilo di pomodorini freschi da distribuire ai bambini per merenda. Giuseppe Diegoli, responsabile del settore prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia Romagna ha annunciato la richiesta di sospensione temporanea di consumo dei pomodorini fino a conclusione degli accertamenti analitici in corso sulla fornitura del 9 maggio. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 19:30

