San Pietroburgo, autobus cade dal Ponte dei Baci: 8 morti, arrestato l'autista

A San Pietroburgo un autobus è volato giù dal «ponte dei baci» ed è caduto nel canale della Moika dopo una collisione con un'auto di car sharing. Ci sarebbero 8 morti tra i passeggeri. L'autobus è rimasto sott'acqua nella Moika per un'ora e mezza.

L'autista è stato arrestato e portato alla polizia. Sono stati aperti due procedimenti penali.

Secondo i dati preliminari citati da Ria Novosti, al momento dell'incidente nell'abitacolo si trovavano circa 20 persone. «Alle 13:05 a San Pietroburgo, il centro di controllo delle emergenze è stato allertato di un incidente avvenuto in via Bolshaya Morskaya 69, dove a seguito di un incidente stradale, un autobus della linea 262 si è schiantato cadendo in acqua», ha dichiarato Andrei Litovka, addetto stampa per le emergenze di San Pietroburgo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA