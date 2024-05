Eurovision, Codacons esposto contro pubblicazione dati Rai televoto: «Grave errore, serve verifica di Ebu e Agcom»

di Ida Di Grazia

La pubblicazione da parte della Rai dei risultati di voto della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2024 è ormai un caso. Dalle percentuali apparse sullo schermo, si è visto che la concorrente israeliana Eden Golan si trovava al primo posto della classifica italiana con il 39,31% dei voti. il Codacons ha così annunciato la presentazione di un esposto all’Agcom e all’Ebu (European Broadcasting Union).

L'esposto del Codacons

Conoscere i dati di preferenza di un Paese potrebbe condizionare in qualche modo le votazioni per la finale. Per la Rai sussiste dunque il rischio di sanzioni da parte dell'organizzazione, da qui l'esposto annunciato dal Codacons.

«La pubblicazione dei risultati delle votazioni raccolte attraverso il televoto italiano - spiega il Codacons - rappresenta una violazione del regolamento dell’Eurovision, secondo cui al fine di garantire la regolarità della gara in corso, i dati relativi al televoto, al voto delle giurie e alla composizione delle stesse possono essere divulgati soltanto al termine della gara o poco prima della fine della diretta della serata finale, quando il televoto è già concluso e le giurie nazionali si sono già espresse».

«Un errore quello della Rai che oltre a violare le disposizioni potrebbe alterare l’esito del concorso canoro: essendo noti i cantanti che hanno raccolto le maggiori preferenze presso il pubblico italiano, i telespettatori di altre nazioni potrebbero, ad esempio, non votare tali artisti dirottando il proprio televoto su altri performer.

Le scuse della Rai



«In merito alla pubblicazione dei risultati della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2024, nei titoli di coda di tale semifinale, Rai precisa che si è trattato di un inconveniente tecnico a seguito del quale sono stati erroneamente evidenziati in grafica alcuni dati - del tutto parziali - del voto nazionale italiano». Lo comunica la Rai in una nota.

«Tali risultati, ai sensi del Regolamento del 68mo Eurovision Song Contest, possono essere resi pubblici solamente dopo la serata finale. Rai si è prontamente scusata con i vertici Ebu e ritiene che tale inconveniente non infici la regolarità del risultato finale. I voti pubblicati - conclude la nota Rai - sono infatti incompleti. Rai ha in ogni caso già parlato con Ebu, confermando il proprio impegno al pieno rispetto di tutte le regole per il resto dell’evento».

