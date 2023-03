«Aurora Ramazzotti si sposa»: dopo il figlio in arrivo le nozze da sogno con Goffredo, il dettaglio che infiamma i fan

di Redazione web

Aurora Ramazzotti potrebbe sposarsi a breve con Goffredo Cerza. La coppia, ormai sempre più vicina al diventare genitori, ha appena sistemato la sua nuova casa e pare stia pensando anche al matrimonio. I fan più attenti hanno notato un dettaglio che potrebbe preannunciare le nozze dopo la nascita del loro bambino.

«Noemi Bocchi non avrà altre gravidanze», l'esperto parla dopo l'intervento di diastasi addominale

Isola dei Famosi, il nuovo concorrente in arrivo fa infuriare i naufraghi: «Puzza troppo»

L'anello

In una delle storie di Michelle Hunziker, in cui la futura nonna fa un primo piano al pancione della figlia, si vede chiaramente la mano sinistra di Aurora adornata di un anello, che ha tutta l'aria di essere un anello di fidanzamento. L'ipotesi è quindi che Goffredo, approfittando anche del fatto che a breve saranno una famiglia, le abbia chiesto di sposarla. In realtà l'anello era già spuntato fuori da Natale, che aveva fatto pensare a un regalo natalizio, ma si crede che potesse essere una proposta di matrimonio.

Il parto imminente

Si parla insomma di nozze segrete, delle quali però ovviamente nessuno conosce ancora i dettagli. Per ora Aurora si sta concentrando sull'imminente parto, che dovrebbe avvenire proprio tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. La Ramazzotti, secondo alcune indiscrezioni, partorirà in una clinica in Svizzera, la stessa in cui la partorì mamma Michelle.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA