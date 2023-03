«Noemi Bocchi non avrà altre gravidanze», l'esperto parla dopo l'intervento di diastasi addominale

di Redazione web

Noemi Bocchi ha scelto di operarsi alla diastasi addominale, una condizione molto comune tra le donne che hanno avuto dei figli che pero le causava problemi di salute e disagio. La nuova compagna di Francesco Totti ha voluto condividere questo percorso con i suoi followers, mosttrandosi poco prima dell'intervento, ma poi sparendo dai social, probabilmente perché in fase di ripresa e di convalescenza.

Il parere dell'esperto

Mentre Noemi è fuori dai social, sul suo intervento si è espresso un esperto in materia. Il dottor Pierfranco Simone, come riportato da Il Giornale, ha parlato di questo problema e delle conseguenze del post intervento. Lo specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, che a Roma opera decine di pazienti con diastasi addominale, ha spiegato che dopo questo tipo di operazione solitamente è sconsigliabile avere altri figli.

Niente più figli

«È importante fare la correzione quando non si programmano ulteriori gravidanze. Se noi facciamo la correzione della diastasi e poi abbiamo una gravidanza rischiamo di determinare una recidiva della diastasi». Noemi, sui social ha confessato di aver riflettuto molto sul sottoporsi o meno all'intervento, fino a fare la sua scelta supportata da Francesco Totti. In modo implicito, però, la coppia avrebbe scelto di non avere altri figli, una nuova gravidanza potrebbe infatti compromettere l'intervento a cui si è sottoposta la Bocchi. Francesco ha già tre figli dal matrimonio con Ilary Blasi e Noemi due, la coppia potrebbe aver scelto quindi di non andare oltre e pensare esclusivamente ai 5 ragazzi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 12:33

