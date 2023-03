Ilary Blasi e Noemi Bocchi, le foto con i marshmallow diventano un caso: coincidenze o marcatura "a uomo"?

di Redazione Web

Ilary Blasi e Noemi Bocchi, lotta all'ultimo marshmallow parte due. O almeno così sembrerebbe. Le due donne di Francesco Totti, infatti, continuano a mantenere attivo il gossip. A distanza di pochi minuti tutte e due hanno condiviso su Instagram delle storie molto simili, entrambe infatti hanno mostrato alcuni marshmallow. E non è nemmeno la prima volta. Semplice coincidenza o tra le due è nata una vera e propria guerra social?

Lo scorso 7 marzo Ilary Blasi e Noemi Bocchi hanno mostrato sui social a distanza di pochi minuti l'una dall'altra una merenda alternativa a base di caramelle, ossia i marshmallow. C'è chi ha pensato che una delle due abbia tirato una frecciatina all'altra e chi invece ha ipotizzato si trattasse solo di una curiosa coincidenza.

La storia oggi si ripete. La presentatrice dell'Isola dei Famosi - che al momento si trova a Milano - ha condiviso una foto con alcuni marshmallow in primo piano. Qualche minuto dopo Noemi Bocchi ha fatto la stessa cosa.

Coincidenza o marcatura "a uomo"?

Per alcuni una semplice coincidenza, per altri invece una vera e propria frecciatina. E non sembrerebbe un caso che a ripetersi siano i marshmallow. Esiste un legame tra le due con i famosi dolcini colorati? Chi lo sa. Ma tra gli utenti dei social una cosa è certa: nonostante le due non si seguano su Instagram, Noemi e Ilary si “spiano” le storie a vicenda.

