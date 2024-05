Chiara Ferragni e la festa della mamma, emozione per il biglietto di Leone: le parole rivelate

di Cristina Siciliano

Mancano solo pochi giorni a domenica 12 maggio e, come vuole la tradizione italiana, sarà il giorno della festa della mamma. Lo sa bene Chiara Ferragni che, tra il processo di separazione da Fedez e il tristemente noto caso del pandoro Gate, trova la felicità solo nei suoi figli Leone e Vittoria. Proprio nelle ultime ore infatti l'imprenditrice ha regalato ai suoi follower (con un po' di anticipo), attraverso le sue Instagram stories, uno scatto che ritrae il bigliettino scritto in inglese e disegnato dal suo piccolo Leone per celebrare festa della mamma.

Ferragni e la festa della mamma, il biglietto

Nella foto della letterina che l'imprenditrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories è possibile notare un tenero disegno che ritrae Chiara e Leo felici che si tengono per mano. «Mother's day card from Leo», ha scritto l'imprenditrice digitale, che tradotto «biglietto per la festa della mamma di Leo».

«Dipingo questo vaso per te, dipingo un seme per noi.

Il compleanno

Chiara Ferragni il 7 maggio ha compiuto 37 anni. Dopo aver dedicato un post Instagram ai suoi figli Leone e Vittoria, l'imprenditrice si è dedicata ai suoi affetti più cari: amici e parenti. Nel giorno del suo compleanno infatti Chiara ha spento prima le candeline nel suo ufficio e poi la sera ha riunito amici e familiari per festeggiare il giorno del suo compleanno in serenità.

