«Fedez ti limoni Rienzi come Chiara Ferragni?»: ma il rapper non prende bene la battuta sul presidente Codacons e reagisce male

Tra Fedez e il Codacons non c'è pace e nella giornata odierna del 6 maggio, i giudici romani hanno ascoltato il rapper nell'ambito del processo penale per la diffamazione intentato da Carlo Rienzi, presidente del Codacons, proprio contro il rapper. L'udienza è durata tre ore ma alla fine il pubblico ministero ha chiesto «il non luogo a procedere». All'uscita del tribunale, il rapper ha incontrato Michel Messì, inviato di Pomeriggio 5 ed ha affermato: «È andata bene, il pm ci ha dato ragione». L'inviato però non soddisfatto ha deciso di aspettare Fedez sotto l'hotel in cui ha soggiornato a Roma in Piazza del Popolo.

Cosa è successo

Michel Dessì, in collegamento con Myrta Merlino ha cercato di dare una panoramica generale della situazione. «Fedez si è mostrato soddisfatto, però io fuori al tribunale ho chiesto a Rienzi: "Perché non fate pace?" E lui ha mandato un messaggio di pace a Fedez, quindi qualcosa si sta muovendo».

A quel punto Michel Dessì ha incalzato: «Ah, pensavo come Chiara Ferragni». E Fedez non l'ha presa proprio bene. «Ma perché devi sempre inferire? Eri partito bene sei finito male. Ciao», ha risposto infastidito Fedez.

