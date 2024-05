Chiara Ferragni, primo compleanno senza Fedez. La foto con i figli e il messaggio commosso: «Nuovo capitolo della mia vita»

di Cristina Siciliano

Basso profilo, vicino a lei i suoi amori più grandi: Leone e Vittoria. Il compleanno di Chiara Ferragni quest'anno prende una piega diversa: l'imprenditrice ha deciso di celebrare i suoi 37 anni in famiglia, senza sfarzi (almeno per ora). Dalla foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Chiara si mostra sorridente, spensierata e propone per certi versi una versione nuova di sé. Difficile immaginarla così dopo le diverse bufere che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare: dal Pandoro-gate alla separazione con Fedez. «Mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita». Una frase carica di significato che l'imprenditrice ha scritto con consapevolezza proprio il giorno del suo compleanno.

La dedica

«Questo è un compleanno speciale per me - ha scritto Chiara Ferragni su Instagram -.

Numerosi sono gli auguri che Chiara Ferragni sta ricevendo per questo «giorno speciale» da alcune delle sue «persone del cuore». Tra questi anche l'amica Veronica Ferraro che ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto di loro due che risale al 2007. «Tante cose sono cambiate dal 2007 ma quelle belle resistono al tempo. Auguri amore», scrive l'amica di Chiara Ferragni.

Anche la mamma dell'imprenditrice, Marina Di Guardo che ha pubblicato una tenera foto di lei insieme a sua figlia e Paloma. «Auguri amore mio», scrive.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA