Chiara Ferragni, ingresso trionfale all’evento della Camera Moda Fashion Trust: look di Francesco Murano, tra i migliori designer esordienti

Chiara Ferragni muove i primi passi nel lungo cammino verso il ritorno al suo status quo, quello di imprenditirice digitale e fashion icon. E lo fa con la sua prima apparizione in pubblico ad uno degli eventi più importanti nel fashion system, “Camera Moda Fashion Trust Grant 2024”. Il suo è stato un ingresso trionfale, tra applausi e ovazioni, con tanto di foto insieme ai personaggi più illustri presenti al gala, tra cui anche il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa che in merito al pandoro gate aveva detto: «Non crocifiggiamo nessuno».

Per l’occasione, Chiara Ferragni ha deciso di indossare un abito creato da Francesco Murano, uno dei quattro vincitori del premio come miglior designer esordiente.

Il ritorno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ritorna sui suoi passi e dimentica il pandoro gate.

Così la Ferragni riprende il suo percorso in salita, dopo una pesante battuta di arresto: non solo la crisi di “comunicazione”, ma anche quella coniugale che l’ha portata alla separazione non ancora ufficializzata con Fedez, suo marito da oltre 5 anni.

Mentre il rapper da Rozzano cerca di riprendersi con lezioni private dal mental coach dell’ex calciatore Leonardo Bonucci, Chiara Ferragni ritorna nel suo mondo, quello fatto di lusso, élite ed esclusività.

L'abito di Chiara

Chiara Ferragni ha indossato per l'occasione un lungo abito nero senza maniche, con il collo alto molto largo, una gorgiera drappeggiata, capelli biondi tirati indietro con acconciatura "wet" e uno smokey eyes molto accentuato e scuro per mettere in risalto i suoi occhi azzurri. Francesco Murano, uno dei vincitori, la ringrazia per il sostegno .

Non solo Murano, a conquistare il premio dedicato agli stilisti emergenti di Camera Moda Fashion Trust sono stati anche Andrea Adamo, Lorenzo Seghezzi e Niccolò Pasqualetti.

