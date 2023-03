Ilary Blasi, Isola dei Famosi al via: tutto sulla nuova edizione e il cast

Countdown per l'Isola dei famosi. Tra una vacanza e il nuovo amore Bastian, Ilary Blasi si prepara alla conduzione del reality che si preannuncia più che scoppiettante. Tra le sue storiee spuntano le prime foto dello studio e della conduttrice che, presumibilmente, si appresta allo shooting di presentazione del cast e della nuova edizione.

Le stories

Vestito dorato, spalle scoperte e capelli sciolti per la conduttrice che è immortalata tra legno e utensili che per i naufraghi saranno preziosi. Bellissima e raggiante, l'ex signora Totti si appresta ad una nuova stagione che sembra essere più che ricca di novità. Ci saranno anche riferimenti al suo matrimonio "naufragato"?

L'amore

Procede a gonfie vele la nuova storia d'amore con Bastian, tanto da fare le presentazioni in famiglia. Come dimostrano le foto recenti pubblicate dal settimanale Chi , in cui appaiono affiatati e complici durante la festa di compleanno di Isabel, la terza figli della conduttrice e di Francesco Totti che ha compiuto sette anni. Un festeggiamento da favola, quello organizzato dalla showgirl, al quale hanno preso parte anche i figli più grandi, Cristian e Chanel.

È la prima volta, da quando è stata resa nota la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller, che l'imprenditore tedesco appare nello stesso posto in cui ci sono anche i figli della conduttrice, sebbene per tutta la durata della festa sia stato attento a non disturbare i momenti madre-figli, osservando tutto con sguardo attento seduto ad un tavolo. Non è passato molto tempo, però, che i due si sono salutati affettuosamente e hanno trascorso del tempo insieme. Una vera e propria consacrazione di una storia che sembra andare a gonfie vele e che vede la conduttrice finalmente serena, dopo mesi turbolenti che non accennano ancora a concludersi, vista la lunga separazione dal marito Francesco Totti che la attende nelle aule di tribunale, la cui prima udienza è già stata rinviata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 19:09

