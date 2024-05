«Ho lasciato il lavoro dei miei sogni e speso 34mila euro per girare il mondo, ma ero infelice e in burnout: ecco perché»

Una storia che sembra cominciare come tante altre, quella di Helen Zhao, vale a dire l'inizio di un viaggio di rinascita: il burnout la spinge a lasciare il suo lavoro (nonostante fosse quello che aveva sempre voluto) e a ricercare altrove la felicità, partendo per un'avventura di 18 mesi in giro per il mondo.

Eppure, non è tutto oro quello che luccica: «Mi sono ritrovata in piedi, sulle spettacolari scogliere dell'isola di Jeju, in Corea, e provavo solo apatia. Stavo vivendo il mio sogno, ma mi sentivo esausta, vuota. In quel momento mi sono resa conto di aver commesso un errore enorme. Sì, avevo cambiato le circostanze... ma non il mio stato d'animo».

La realizzazione le ha dato l'opportunità di capire quale fosse il problema e cominciare a lavorarci. Helen ha raccontato la sua esperienza a Cnbc e sui social, sperando che chiunque si trovi in una situazione simile possa imparare dal suo sbaglio.