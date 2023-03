Totti e Ilary, salta la prima udienza di separazione in tribunale: cosa è successo

di Redazione web gossip

Cambio di programma. Salta la prima udienza in Tribunale per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, prevista per il 14 marzo. A riportarlo è il Messaggero, secondo cui uno dei due, molto probabilmente l'ex capitano della Roma, ha chiesto e ottenuto un differimento dell'udienza. Il motivo? È probabile che si sia costituito in giudizio soltanto giovedì scorso, a cinque giorni dalla data di inizio della separazione giudiziale, e aveva bisogno di più tempo per preparare la sua difesa.

I problemi

Fanno chiacchierare ancora, ormai da mesi, le complicate trattative tra i rispettivi avvocati dell'ex coppia più nota della tv. Sembra che i due non trovino un accordo pacifico sulla questione economica, l'assegnazione della villa dell'Eur e la circostanza che lei sia rimasta a viverci con i tre figli che non esclude la rinuncia all'immobile da parte di Francesco, l'affidamento dei figli tutto ancora da stabilire soprattutto per quanto riguarda Isabel, la figlia minore.

La serenità ritrovata

A meno di 24 ore dai festeggiamenti per il 7° compleanno di Isabel, per cui Ilary ha organizzato una grande festa a tema Barbie, arriva la notizia dello slittamento dell'udienza. Sia Totti che llary, ormai, hanno ricominciato a sorridere con i rispettivi partner, Bastian e Noemi. E intatno, gli avvocati avvocati di Ilary, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, hanno depositato altri atti tra cui non è ancora chiaro se ci sia anche una richiesta di addebito della separazione (volta ad attribuire al coniuge la colpa della fine del matrimonio) o se verrà presentata in seguito. Se così fosse il giudice riconoscerà l'addebito solo in caso di accertamento della violazione dei doveri coniugali (come quello di fedeltà) e se viene dimostrato che il rapporto è naufragato per via del tradimento.



