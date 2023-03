Antonino Spinalbese, nuova fidanzata: ecco chi è. Addio a Ginevra Lamborghini

di Redazione web

E' tornato alla vita serena e tranquilla, Antonino Spinalbese che, nelle scorse ore, è stato pizzicato in giro per le strade di Milano, impegnato a godersi una serata in compagnia di alcuni amici e di un personaggio noto. I paparazzi di Whoopsee hanno infatti beccato Spinalbese fuori dal locale Beefbar di Milano, prima insieme ad un amico e subito dopo al fianco di Carolina Stramare. Ex Miss Italia 2019, la modella ha partecipato all’edizione 2023 di Pechino Express attualmente in onda, in coppia con Barbara Prezja nella squadra delle Mediterranee. Per poco, tra l’altro, la Stramare non aveva partecipato all’Isola dei Famosi, a cui aveva avuto accesso tramite i casting ma alla quale aveva dovuto rinunciare all’ultimo per problemi personali. Ma su questo presunto flirt, ecco intervenire Deianira Marzano che commenta in una stories il post di Whoopsee che sostiene sia finita la frequentazione tra Spinalbese e Lamborghini: «Ma perchè era cominciata?».

Il presunto flirt

Whoopsee non parla in maniera esplicita di una vera e propria nuova fiamma per Antonino Spinalbese. Tuttavia, prima di essere riaccompagnato a casa dalla modella, Spinalbese ha deciso di spendere un po’ di tempo tutto solo con lei prendendosi un drink in un altro locale. Le foto dei paparazzi mostrano i due in macchina insieme, felici e sorridenti mentre si abbracciano. Almeno per il momento, in ogni caso, non sono spuntate foto più compromettenti. Resta il dubbio sul fatto che proprio pochissimi giorni fa Antonino Spinalbese ha (già) scritto la parola fine con l’ex collega vippona Ginevra Lamborghini. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 19:09

