Gf vip, Clizia Incorvaia dedica un post a Micol. Commenti al veleno: «Non meritava la finale»

«A te che sei la sorella piccola ma anche quella “grande” poiché mi stai insegnando tanto: mi manchi e sono orgogliosa di te» scrive Clizia Incorvaia, ex gieffina che dedica alla sorella Micol un post al miele per congratularsi con lei. Ieri sera, infatti, Micol è stata scelta come seconda finalista del Gf vip.

La scelta

Una serie di scatti immortalano le due sorelle in diversi momenti che hanno vissuto, anche insieme a piccolo Gabriele, secondogenito di Clizia. Ma la felicità di Clizia non accomuna tutto il popolo del web. Tanto che, sotto il post ci sono fiumi di commenti negativi che non hanno apprezzato la scelta di Alfonso. Tra i commenti si legge: «Con tutti i danni... microfono telecamere spente...telefonate e parlato fuori dal gf...e voti rubati con tanto di documentazione.», «Non meritava la finale», «Con le raccomandazioni si va avanti quelli che ha avuto micol», «Ma poi chi l’ha votata sta sfigata?», «Non meritava la finale è stata scorretta meritava la squalifica qualche puntata fa».

Le accuse

Nel serale del 16 marzo, Micol ha battuto Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per affermarsi come la seconda finalista di questa settima edizione del reality show, dopo Oriana Marzoli. A poche ore di distanza, arrivano le accuse di televoto truccato al Grande Fratello Vip dopo la puntata che ha visto Micol Incorvaia passare direttamente alla finale. Tuttavia, molte persone stanno notando discrepanze tra le statistiche sul sito e il risultato finale, sollevando dubbi sulla trasparenza del televoto.

