Gf Vip, Martina Nasoni al veleno contro Daniele Dal Moro: «Lì dov'è iniziato tutto...». Ecco cos'ha detto

Tornerà il sereno tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? È noto ormai che da quando Martina è entrata nella Casa del Gf Vip come ex fidanzata di Daniele, il rapporto fra di loro si è incrinato parecchio. Tra i due ci sono stati dei forti scontri, dovuti anche all’attuale rapporto di Daniele con Oriana Marzoli, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Martina.



E ora che Martina è uscita dalla Casa, in molti le chiedono se riuscirà a riallacciare i rapporti con l’ex fidanzato. «Sinceramente credo che non ci sia nulla da riallacciare. Credo fortemente che il nostro rapporto sia iniziato 4 anni fa all’interno della casa del Gf e credo proprio che si sia concluso quest’anno all’interno dello stesso contesto. Quindi lì dove è iniziato tutto è anche finito tutto» sentenzia Martina sui social.

I fatti

Prima del suo ingresso nella casa l’imprenditore veneto aveva speso belle parole per Martina, che a sua volta si era detta pronta a varcare la soglia della casa di Cinecittà per fare una sorpresa all’ex fidanzato. Ma dentro il loft le cose sono cambiate e si sono anche aggravate. Uscita dalla casa del Gf Vip, Martina ha anche smesso di seguirlo su Instagram.

Le parole di Martina

«Ci saranno sempre momenti alti e bassi nella vita, in generale, devo essere sincera, sono felice del percorso che ho fatto. Ed è stato nuovamente bellissimo vivere dei giorni là dentro. È stata più tosta della prima ma sono grata di averlo fatto, soprattutto per le persone che ho incontrato e non vedo l’ora di rivedere. Per il momento non mi sento di fare nomi ma per non influenzare nulla perché il GF Vip non è terminato» diceva l'ex gieffina all'uscita dalla Casa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 17:14

