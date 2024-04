Roma, colpo Champions in 20': 2-1 all'Udinese con il gol di Cristante al 95'. De Rossi a +4 sull'Atalanta

Udinese e Roma scendono in campo al Bluenergy Stadium di Udine per disputare i minuti rimanenti del match valido per la 32a giornata di Serie A. La partita era stata sospesa al minuto 72 per il problema cardiaco di Evan Ndicka che aveva portato i giallorossi a chiedere la sospensione del match. La gara riprenderà quindi da quel minuto, con 18 minuti più recupero da disputare.

Dove vederla in tv e streaming

I minuti rimanenti del match sospeso lo scorso 14 aprile, tra Udinese e Roma, si potranno seguire in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche in streaming tramite app Dazn per smartphone e tablet.

