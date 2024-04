Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere il recupero della 32a giornata

Oggi, giovedì 25 aprile, Udinese e Roma torneranno in campo al Bluenergy Stadium di Udine per disputare i minuti rimanenti del match valido per la 32a giornata di Serie A. La partita era stata sospesa al minuto 72 per il problema cardiaco di Evan Ndicka che aveva portato i giallorossi a chiedere la sospensione del match. La gara riprenderà quindi da quel minuto, con 18 minuti più recupero da disputare.

Orario

Il recupero di Udinese-Roma, valido per la 32a giornata di Serie A, si disputerà giovedì 25 aprile alle ore 20.

Dove vederla in tv e streaming

I minuti rimanenti del match sospeso lo scorso 14 aprile, tra Udinese e Roma, si potranno seguire in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche in streaming tramite app Dazn per smartphone e tablet.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Arbitro

A dirigere i minuti di recupero di Udinese-Roma sarà ancora Luca Pairetto, colui che aveva già diretto i primi 72 minuti, decidendo poi di sospendere il match di comune accordo con le due squadre. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Christian Rossi e Laudato.

