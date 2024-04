Malore per N'Dicka, Udinese-Roma sospesa. I soccorritori: «Problemi cardiaci». Come sta il difensore giallorosso

di Redazione web

Paura per Evan N'Dicka: il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo della partita di Udine contro i friulani ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. La partita è stata sospesa definitivamente dall'arbitro per verificare le condizioni del giocatore che sembra comunque cosciente. Non è ancora chiaro come stia N'Dicka, ma nel frattempo Pairetto ha optato per il triplice fischio.

Malore per N'Dicka, partita sospesa

Lo staff medico della Roma è entrato in campo per soccorrerlo con il defibrillatore: apprensione in campo tra i compagni di squadra e sugli spalti. N'Dicka è uscito dal campo in barella e uscendo ha cercato di tranquillizzare tutti facendo il gesto "ok" con il pollice alto: l'allenatore Daniele De Rossi ha voluto comunque seguirlo negli spogliatoi per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Secondo le prime ricostruzioni il giocatore ha avvertito un dolore al petto. Il tecnico della Roma, Daniele de Rossi ed il capitano Gianluca Mancini sono andati negli spogliatoi per seguire la situazione e dopo un paio di minuti sono tornati in campo per comunicare che il giocatore sta comunque bene. L'arbitro Pairetto ha fischiato tre volte la fine per decretare la sospensione della partita, che non riprenderà per oggi.

La reazione dei compagni

Dopo che De Rossi era entrato in campo spiegando all'arbitro che le condizioni di N'Dicka erano buone e il giocatore era cosciente sono stati i suoi compagni giallorossi a manifestare preoccupazione e impossibilità di proseguire la partita che si era fermata attorno al minuto 70 sul risultato di 1-1.

Come sta ora N'Dicka

Secondo quanto emerge da fonti del club giallorosso, scrive l'ANSA, N'dicka è rimasto cosciente dopo il dolore al petto che lo ha costretto ad accasciarsi in campo, durante Udinese-Roma poi sospesa, e dopo un primo controllo nella saletta medica del Friuli è stato trasferito in ospedale per accertamenti più approfonditi. N'Dicka appena portato fuori dal campo negli spogliatoi è stato sottoposto a un elettrocardiogramma e l'esame ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci. Dunque è stato in ambulanza trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, apprende l'ANSA dai soccorritori intervenuti. N'Dicka quando è stato portato fuori era cosciente e collaborativo.

